Песков: Киев направил западную технику для диверсии в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина получает от Запада все больше военной техники. По его словам, с каждым днем растет вовлеченность западных стран в украинский конфликт. Песков подчеркнул, что западная техника используется против российских военных и это уже ни для кого не секрет, передает РИА Новости.

Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт, мы делаем соответствующие выводы, — сказал Песков.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины. На следующий день режим КТО был отменен. Губернатор также опубликовал фото бронеавтомобиля International MaxxPro американского производства, захваченного в ходе боев диверсантами.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.