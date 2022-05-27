Кремль отреагировал на заявление Зеленского о готовности к переговорам Песков заявил, что готовность Зеленского к переговорам расходится с позицией Киева

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Сообщения украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам контрастируют с решением Киева заморозить переговорный процесс с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, руководство Украины постоянно делает заявления, не дающие понимания, готов ли Киев мыслить трезво и осознать реальное положение дел.

Во-первых, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского, — сказал представитель Кремля

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что возврат к мирному диалогу с Россией возможен исключительно в том случае, если та полностью выведет войска с Украины. По его словам, Киев исключает возможность договоренностей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, заявил, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России.