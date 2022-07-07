Песков допустил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию могут отложить на осень

Фото: duma.gov.ru

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть перенесено на осень, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Ранее он указывал, что Кремль проинформирует, когда российский лидер примет решение о дате проведения мероприятия.

Этого нельзя исключать, — сказал Песков.

Также он допустил, что осенью состоится и ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. При этом конкретных сроков Песков называть не стал, добавив, что при определении даты необходимо в первую очередь учитывать мнение самого президента.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин отказался поздравлять с Днем независимости США американского лидера Джо Байдена. По его словам, глава российского государства не стал направлять соответствующую телеграмму.