Песков допустил, что на «Северных потоках» мог произойти теракт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла возникнуть в результате теракта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его мнению, масштаб произошедшего позволяет судить о том, что такая диверсия не могла произойти «без вовлеченности какого-государства». Он отметил, что это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

Похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства​, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Кроме того, в НАТО добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру стран блока будет дан «единый и решительный ответ».

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».