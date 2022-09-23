Песков: до конца дня состоится совещание Путина с Совбезом Песков анонсировал первое после частичной мобилизации совещание Путина с Совбезом

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин до конца дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое совещание состоится впервые после объявления о начале частичной мобилизации.

В середине дня он (президент — NEWS.ru) планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.