Стало известно, когда Путин посетит оборонное предприятие в Петербурге Песков: 18 января Путин посетит оборонное предприятие в Санкт-Петербурге

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, планирует посетить одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что российский лидер намерен пообщаться с сотрудниками ОПК.

Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге, у него напряженная программа, которая сконцентрирована главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. <...> Посетит одно из предприятий нашего оборонпрома Владимир Путин, где пообщается с рабочими, — сказал Песков.

Утром 31 декабря 2022 года Путин посетил штаб Южного военного округа. В ходе визита президент пообщался с военачальниками и вручил боевые знамена 1-му Донецкому и 2-му гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Ранее Песков заявил, что в Кремле пока нет понимания, когда Путин посетит новые регионы, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. По его словам, рано или поздно это произойдет.