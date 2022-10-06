Песков анонсировал неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Песков: неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в этот день у президента России Владимира Путина также запланированы международные телефонные разговоры, передает РИА Новости.

Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге... Целый ряд телефонных разговоров международных запланирован, мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что встреча пройдет в Константиновском дворце. Он назвал ее важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.

В прошлый раз неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021 году в Санкт-Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу 28 декабря.

Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. В ходе встречи Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он также отметил, что сохранившиеся со времен СССР связи между странами играют положительную роль в их развитии. Это дает возможность вести борьбу против распространения коронавируса и преодолевать другие сложности лучше, чем в других странах.