Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом. В рамках неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, глава государства поздравил лидеров с 30-летием СНГ и назвал необычным очный формат переговоров в условиях пандемии COVID-19.

У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась, — сказал Путин.

Он отметил, что сохранившиеся связи между странами играют положительную роль в их развитии. Это даёт возможность вести борьбу против распространения коронавирусной инфекции, а также имеющиеся другие сложности.

В целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры. Это даёт нам возможность проходить тяжёлое время пандемии. Но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира, — сказал президент.

Ранее Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер отметил, что в сложных условиях пандемии действующие в рамках организации механизмы работают эффективно. В свою очередь Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов ЕАЭС.

Он также поблагодарил Назарбаева за приезд в Россию и напомнил о сотрудничестве двух стран. По словам Путина, в сложный период начала пандемии в прошлом году удалось не допустить серьёзного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. В свою очередь Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов ЕАЭС.