Переплаты по налогам вернут бизнесу из региональных бюджетов РБК: ФНС и Казначейство предупредили регионы о необходимости возврата переплат по налогам

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ФНС России предупредила регионы о необходимости возврата переплаченных компаниями сумм по налогам, которые будут сняты со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Об этом руководители налоговой службы Даниил Егоров и Федерального казначейства Роман Артюхин сообщили в письме, направленном в финансовые органы субъектов, пишет РБК. Возврат переплат предусматривают новые механизмы уплаты, — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП), введенные с 1 января 2023 года.

То, что раньше называлось переплатой, сейчас составляет положительное сальдо ЕНС налогоплательщика. По закону он имеет полное право распоряжаться этим положительным сальдо по своему усмотрению. Для возврата денег больше не нужно ожидать решений в течение месяца. ФНС обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения, — объяснили в налоговой службе.

Согласно новым правилам, в конце месяца бизнес вносит единый платеж, который распределяется ФНС по налогам и бюджетам. И для плательщиков с положительным сальдо предусмотрен возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет. Таким образом, при возникновении переплаты ею можно оперативно распорядиться, направив средства на развитие бизнеса, что повышает его ликвидность, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ФНС заявили, что не будут применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока не проведут индивидуальные сверки с налогоплательщиками. Такие послабления предусмотрены в рамках переходного периода, который завершится 1 марта.