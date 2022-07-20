«Переобувается быстро»: Лавров охарактеризовал Зеленского Лавров: заявления Зеленского до и после выборов диаметрально противоположны

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «быстро переобувающегося артиста». Он напомнил о заявлениях лидера республики до выборов и в начале президентского срока о запрете ущемления русского языка и прекращении конфликта в Донбассе. Глава российского МИД также предложил послушать высказывания Зеленского в нынешнее время.

Он артист, по системе Станиславского переобувается очень быстро, — сказал Лавров.

Он отметил, что в сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл именно «народного президента», который разогнал коррумпированный парламент, расплатился с МВФ и победил местных олигархов. Однако в жизни все случилось ровно наоборот, добавил Лавров.

Также в ходе беседы Лавров заявил, что вести переговоры с Украиной в текущей ситуации нет смыла. В Москве это уже поняли. К тому же Киев не начнет диалог, пока решение об этом не будет принято Вашингтоном. Он напомнил слова западных политиков о том, что Украине нужно «победить на поле боя» и не вступать в переговоры с РФ из-за слабых позиций на фронте.