Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Вести переговоры с Украиной в текущей ситуации нет смыла. В Москве это уже поняли. К тому же Киев не начнет диалог, пока решение об этом не будет принято Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

Он напомнил слова западных политиков о том, что Украине нужно «победить на поле боя» и не вступать в переговоры с Россией из-за слабых позиций на фронте.

Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьёзного внимания серьёзных людей. Мы это уже поняли, — сказал министр.

Он добавил, что украинские власти удерживаются Западом от любых конструктивных действий. По его мнению, Киеву просто не дадут вести диалог с Москвой до тех пор, пока такое решение не примут США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский и его сотоварищи не хотят мира, поэтому Киев отказался от переговоров с Москвой. Такую позицию Украина заняли с подачи США.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что если диалог между Россией и Украиной возобновится, то Москва выдвинет более жесткие условия по сути и времени их исполнения.