Слуцкий рассказал о новых условиях России на переговорах с Украиной Слуцкий: Россия в случае возобновления переговоров с Украиной выдвинет более жесткие условия

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Если переговоры с Украиной будут возобновлены, Россия выдвинет более жесткие условия, в том числе по их сути и времени исполнения, заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, Киев не выказывает какой-либо готовности к возобновлению переговорного процесса.

Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится, — сказал Слуцкий.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский и его сотоварищи не хотят мира, поэтому Киев отказался от переговоров с Россией. По мнению дипломата, эту позицию Украина приняла к исполнению с подачи Вашингтона. Так Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об условиях возобновления переговоров с Москвой.

Ранее Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения на поле битвы. По его словам, диалог напрямую привязан к ходу спецоперации и сейчас для него просто нет оснований.