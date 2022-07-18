Президент Украины Владимир Зеленский и его «сотоварищи» не хотят мира, поэтому Киев «отказался» от переговоров с Россией, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, эту позицию Украина приняла к исполнению с подачи Вашингтона. Так Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев сядет за стол переговоров только после поражения Москвы на поле боя.

Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению. Но факт подтвержден — Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, — заявила Захарова.