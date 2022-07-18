«После ее поражения на поле битвы»: Кулеба о сроках переговоров с Россией Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения на поле битвы

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил изданию Forbes Украина, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения на поле битвы. По его словам, переговоры напрямую привязаны к ходу спецоперации и сейчас для них просто нет оснований.

Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал Кулеба.

Ранее израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Киеве придерживаются заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей его по силе Москвы. По его словам, мечты украинских политиков о победе над Россией на поле боя несбыточны, учитывая перевес России в военной силе, устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у Киева.