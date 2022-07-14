В Израиле указали на ошибку Украины в отношении России Военный стратег ван Кревельд: надежды Украины победить Россию на поле боя напрасны

Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Киеве придерживаются заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей её по силе Москвы. По его словам, мечты украинских политиков о победе над Россией на поле боя несбыточны, сообщает РИА Новости.

Танк против танка, орудие против орудия, самолёт против самолёта. И всё это, по-видимому, с вполне серьёзным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем «рецептом для поражения» не назовёшь, — считает историк.

В такой ситуации, подчеркнул ван Кревельд, Украина, напротив, могла бы прибегнуть к партизанской войне. Хотя есть и другие факторы, которые позволят Москве добиться успеха в своей спецоперации. Среди них эксперт назвал устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у Киева.

Ранее стало известно, что профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах заявил: после завершения спецоперации на Украине перед президентом России Владимиром Путиным окажутся три пути — военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия. Причём российский лидер не из тех, кто совершает «очевидные шаги», отметил он.