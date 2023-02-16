Патрушев рассказал о мечтах США в отношении России Патрушев: США хотят поражения России, невзирая на людские потери Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

США хотят поражения России, несмотря на значительные потери со стороны Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности, передает РИА Новости. По его словам, Вашингтон и его союзники фактически стали участниками конфликта.

Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой, — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ уверен, что Запад мечтал и продолжает мечтать о развале России. Патрушев считает, что на это указывают недавние высказывания некоторых западных лидеров. По его словам, Россию сознательно обманывали, «преследуя лишь свои корыстные цели», и не собирались выполнять достигнутые соглашения.