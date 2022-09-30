Патрушев объяснил, кому выгоден подрыв «Северных потоков» Патрушев: основным выгодополучателем в подрыве «Северных потоков» являются США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Основным выгодополучателем в подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Он также сообщил о необходимости провести тщательное расследование с целью найти исполнителей и заказчиков диверсий, передает ТАСС.

Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США, — утверждает Патрушев.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.