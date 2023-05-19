Патрушев назвал координаторов убийства Татарского и покушения на Прилепина Патрущев: убийство Татарского и подрыв машины Прилепина были скоординированы Вашингтоном

Фото: Аппарат Совбеза РФ/ТАСС

Николай Патрушев

Убийство военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной и подрыв машины российского писателя Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Кроме того, по его словам, которые приводит РИА Новости, за инцидентами на Крымском мосту и «Северных потоках» также стоят спецслужбы США.

По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на то, что совершенные в России теракты сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в РФ и подрыв конституционных устоев страны.

Патрушев указал на то, что Запад и США напрямую вовлечены в конфликт на Украине. По его словам, иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях, а инструкторы НАТО готовят киевские ДРГ и координируют их.

Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности различных объектов. Он также заявил об активизации украинских ДРГ, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предположил, что за убийством военкора Татарского могут стоять власти Украины. Он заявил, что не был знаком с журналистом, но выразил соболезнования всем близким погибшего.