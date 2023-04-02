В Госдуме предположили, где надо искать заказчика убийства Татарского Депутат Госдумы Гусев: заказчиков убийства военкора Татарского надо искать на Украине

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За убийством военного корреспондента Владлена Татарского могут стоять власти Украины, предположил в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он заявил, что не был знаком с Татарским, но выразил соболезнования всем близким погибшего.

Я не знал его лично, но выражаю свои соболезнования. Работа всех наших военкоров невыгодна украинским властям. Там и надо искать заказчиков этого дела, — заявил Гусев.

Вечером 2 апреля в петербургском кафе сдетонировало самодельное взрывное устройство, при этом был убит военный корреспондент и писатель Владлен Татарский, творческий вечер которого проходил в этот момент в учреждении. Мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. Также пострадали 16 зрителей, которые прибыли на творческий вечер журналиста. По данным Telegram-канала Mash, взрывчатка была заложена в статуэтку, которую посетительница кафе вручила Татарскому.

Как утверждает Telegram-канал «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».