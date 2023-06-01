Памфилова рассказала, где в 2023 году пройдет онлайн-голосование Памфилова: онлайн-голосование могут применить в 20–25 регионах РФ на выборах-2023

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в 20–25 регионах России. В настоящее время Центральная избирательная комиссия ведет отбор и оценку возможностей субъектов. Об этом РИА Новости рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании — уже в начале июня — мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20–25, — сказала Памфилова.

В 2023 году единый день голосования в России пройдет 10 сентября.

Ранее Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске также сообщила, что в 2023 году Центризбирком отберет чуть более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционного электронное голосование в единый день голосования.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.