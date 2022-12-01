«Палец и потолок»: Вассерман о признании бундестагом голодомора геноцидом Вассерман призвал бундестаг изучать историю голода в СССР не по принципу «пальца и потолка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что парламентарии бундестага ФРГ, признавшие голод в СССР в 1930-е годы на Украине геноцидом, изучали историю России по принципу «пальца и потолка». По его словам, геноцидом «тут и не пахнет», так как голод был вызван засухой в большей части Европы. В частности, отмечает Вассерман, в регионах Украины, входивших в состав Польши, ситуация была тяжелее, чем в других частях, «не доставшихся» Польше.

Рад, что в бундестаге нашлись люди, знакомые с историей, а именно левые и «Альтернатива для Германии». Вопрос о голоде конца 1932 — начала 1933 года в СССР изучен, что называется, под лупой. Он вызван засухой в большей части Европы. Известно, например, что в регионах Украины, входивших тогда в состав Польши, голод был даже тяжелее, чем в регионах, не доставшихся Польше. Геноцидом тут и не пахнет, — рассказал Вассерман.

30 ноября парламент ФРГ одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС. За резолюцию проголосовали все вышеуказанные партии, воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии». В резолюции утверждается, что вся Украина «пострадала от голода и репрессий», а не только ее регионы, производившие зерно.

До принятия резолюции правительство Германии выступало против названия массового голода геноцидом, ссылаясь на разницу между политической и международно-правовой оценкой событий тех лет. Только с 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде.

Массовый голод в СССР в начале 30-х годов прошлого века стал трагедией для всей страны, включая не только Украину, но и Белоруссию, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западную Сибирь, Казахстан. Он повлек за собой значительные жертвы — по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек. В 2006 году на Украине при президентстве Виктора Ющенко был принят закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев.

В России такие действия не раз называли попыткой переписать историю. Инициативу германских депутатов посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу, так как голод имел массовый и неизбирательный характер.

Ранее прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Отмечается, что изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей города в годы Великой Отечественной войны.