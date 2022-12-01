Германия одобрила резолюцию, определяющую голодомор как геноцид

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Бундестаг в Германии одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века, как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС, сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали все вышеуказанные партии, воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии». В резолюции утверждается, что вся Украина «пострадала от голода и репрессий», а не только ее регионы, производившие зерно.

Тем самым с сегодняшней перспективы напрашивается историко-политическое обозначение [тех событий] как геноцид. Германский Бундестаг разделяет мнение о такой классификации, — сказано в документе.

До принятия резолюции правительство Германии выступало против названия массового голода геноцидом, ссылаясь на разницу между политической и международно-правовой оценкой событий тех лет. Только с 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде.

Массовый голод в СССР в начале 30-х годов прошлого века стал трагедией для всей страны, включая не только Украину, но и Белоруссию, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западную Сибирь, Казахстан. Он повлек за собой значительные жертвы — по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек. В 2006 году на Украине при президентстве Виктора Ющенко был принят закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев.

В России такие действия не раз называли попыткой переписать историю. Инициативу германских депутатов посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу, так как голод имел массовый и неизбирательный характер.

Ранее прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Отмечается, что изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей города в годы Великой Отечественной войны.