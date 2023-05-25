Оверчук: встреча вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении пройдет в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится на следующей неделе в Москве, передает «Интерфакс-Азербайджан». Замглавы кабмина допустил, что на этой встрече впоследствии может быть принято решение провести дополнительный раунд переговоров на уровне лидеров трех стран. По его словам, стороны обсудят порядок пересечения границ между Азербайджаном и Арменией.

Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно, — сказал Оверчук.

Он отметил, что Баку и Ереван «одинаково понимают, как должно идти разблокирование» границ.

Ранее президент России Владимир Путин после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что ситуация в Карабахе движется к урегулированию, хотя некоторые сложности еще остаются.