«Отвратительное зрелище»: Путин пошутил над желанием лидеров G7 раздеться Путин прокомментировал желание лидеров «семёрки» раздеться на саммите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин прокомментировал желание лидеров «большой семёрки» раздеться на саммите. По его мнению, это было бы «отвратительным зрелищем», пишет ТАСС. Об этом российский президент сказал, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего Каспийского саммита в Ашхабаде.

Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае, — отшутился российский лидер на просьбу прессы прокомментировать разговор между участниками G7, которые начали с того, что предложили снять за столом пиджаки, а закончили обсуждением фотографий Путина с голым торсом, публиковавшихся несколько лет назад.

Глава государства процитировал Пушкина фразой «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» и добавил, что в этим он согласен. В человеке действительно должно быть всё гармонично.

Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом, — посоветовал российский лидер.

Путин отметил, что всех своих коллег, о которых идёт речь, он знает лично. По его словам, у них сейчас «не самый лучший период отношений». Но они, тем не менее, лидеры, а это значит, что у них есть характер и при желании они могут добиться нужного успеха, а для этого «нужно работать над собой».

То, что они об этом говорят, это уже хорошо. За это похвалю, — заключил президент.

Ране сообщалось, что идею оголиться в ходе кулуарных разговоров на саммите G7 подал британский премьер Борис Джонсон. Его поддержал канадский коллега Джастин Трюдо. Он предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».