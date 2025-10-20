Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:08

Отстранение российских бобслеистов от соревнований признали незаконным

Дегтярев: суд IBSF отменил запрет на участие бобслеистов из РФ в соревнованиях

Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев Фото: Eibner/Memmler via www.imago-ima/Global Look Press

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) постановил, что отстранение российских спортсменов от соревнований является противозаконным, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Решение по данному вопросу было окончательно утверждено в воскресенье, 19 октября.

Суд признал, что ранее принятый конгрессом организации запрет не имеет законных оснований. Таким образом, федерация бобслея и скелетона более не имеет права исключать россиян из международных стартов.

Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года, — написал Дегтярев.

Глава Минспорта выразил надежду, что решение суда IBSF станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих россиян до участия в соревнованиях. Он добавил, что ведомство совместно с Олимпийским комитетом РФ и спортивными федерациями продолжают работать для обеспечения прав и интересов отечественных спортсменов.

Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщал, что IBSF запретила российским спортсменам участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду-2026. По его словам, голосование прошло в Милане на конгрессе организации.

Россия
Минспорт
Михаил Дегтярев
бобслей
суды
спортсмены
