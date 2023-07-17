Опубликовано видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с обстановкой на Крымском мосту. На видео, которое приводит РИА Новости в Telegram-канале, видно покореженное ограждение и дорожное полотно, сильно наклонившееся в сторону воды. При этом железнодорожная часть Крымского моста полностью функционирует, по ней идет поезд.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Представители ведомства подчеркнули, что переправа получила повреждения в результате атаки украинских беспилотных надводных аппаратов.

Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста полностью функционирует после ЧП. По его словам, в ближайшее время будет запущена работа паромной переправы.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об отмене комендантского часа на территории региона, чтобы обеспечить возможность круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов. Аналогичное решение принял врио главы ДНР Денис Пушилин.