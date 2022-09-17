Опубликовано видео ударов штурмовиков Су-25 ВС РФ по объектам ВСУ Минобороны РФ опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 на Украине. На записи показано, как военная авиация наносит ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Минобороны сообщили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. Украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. Кроме того, ВСУ в результате ударов ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.

В ведомстве добавили, что украинская армия вновь обстреливает район Запорожской АЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы. В общей сложности за минувшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 снарядов.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в районах Дружковка, Артемовск и Зайцево в Донецкой Народной Республике уничтожили более 230 украинских бойцов. По его словам, также выведены из строя 10 танков и 23 боевые бронированные машины.