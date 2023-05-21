«Очень жаль»: Милонов о смерти мужа Дианы Гурцкаи Милонов: муж Дианы Гурцкаи был очень целеустремленным

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Петр Кучеренко

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что покойный муж певицы Дианы Гурцкаи, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко был умным и воспитанным человеком. Парламентарий выразил сожаление касательно его смерти. Он отметил, что сейчас Гурцкая и их с Кучеренко ребенок переживают большую утрату.

Мы с Петром были товарищами, не то чтобы много общались в последнее время. Работали вместе у Галины Старовойтовой. Хороший был человек, умный, приятный, очень целеустремленный. Мне очень жаль, что так произошло, все-таки у него и Дианы остался ребенок, — сказал Милонов.

21 мая стало известно, что Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Коллеги принесли соболезнования родным и близким умершего.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем. В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году у них появился сын.