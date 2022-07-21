«Обязательно поможем»: депутат Госдумы о врачах для жителей Диксона Депутат Госдумы пообещал помочь жителям Диксона с врачебной помощью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

Председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов прокомментировал NEWS.ru информацию о бедственном состоянии медицинской помощи в городском поселении Диксон. По его словам, России необходимо стратегическое присутствие в Арктическом регионе, а о необходимости снабжения Арктики всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме еще в 2013 году говорил президент России Владимир Путин, после чего в регионе начали налаживать полноценное транспортное сообщение.

Диксону обязательно поможем, ведь без медицины ни о каком развитии не может идти и речи, — заявил Харитонов.

Ранее председатель Совета депутатов Диксона Александр Сергеев возмутился вниманием всей России к судьбе белого медведя с застрявшей в пасти банкой. По его словам, в населенном пункте живут свыше 300 человек, в том числе дети, которым приходится обходиться без медсестры и врача, а расстояние до другого населенного пункта с медпомощью составляет 700 км. Депутат также заявил, что о данной проблеме знают и власти Таймырского Долгано-Ненецкого района, и в Министерстве здравоохранения Красноярского края, однако она до сих пор не решена.