«Обречена»: Останина об идее приравнять к многодетным семьи с двумя детьми Останина заявила, что инициатива приравнять к многодетным семьи с двумя детьми обречена на провал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива приравнять семьи с двумя детьми к многодетным обречена на провал, сообщила NEWS.ru член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она объяснила, что в многодетных семьях детей должно быть больше, чем родителей. Кроме того, депутат уверена, что никакие подобные стимулирующие меры не решат демографическую проблему в России.

Эта инициатива заведомо обречена на провал, и не потому, что она требует финансового подтверждения, потому что изначально не понимаю идею считать многодетной семью, где родителей столько же, сколько и детей. Многодетная семья — это там, где детей больше, чем родителей, это очевидно, тут не надо быть математиком, — сказала Останина.

Депутат добавила, что знает отношение правительства к идее закона о многодетных семьях, так как ранее предлагалось признать семью с тремя и более детьми многодетной, но Министерство труда отказало в связи с тем, что сильно увеличиваются расходы.

Я могу оправдать эту идею тем, что кандидат на должность мэра Москвы должен выступать с инициативами, но закончатся выборы, и инициатива умрет, — сказала Останина.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что семьи с двумя и более детьми необходимо приравнять к многодетным, так как в России очень мало семей с тремя и более детьми. В то же время семьи, где есть два ребенка, не хотят заводить третьего, опасаясь чрезмерной финансовой нагрузки.

В Министерстве труда и социальной защиты призывали юридически закрепить статус многодетных семей. Таковыми предлагалось считать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. В то же время замглавы департамента демографической и семейной политики Елена Семенова подчеркнула, что регионы должны получить право самостоятельно расширять категории семей со статусом многодетных.