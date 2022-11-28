Медведев: США обошлись с Европой, как с уличной девкой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Союз Соединенных Штатов и Европы может завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, США все активнее создают на своей территории условия для быстрой интеграции в собственную экономику ведущих европейских компаний, включая систему субсидий и налоговых льгот. Медведев подчеркнул, что Вашингтон обошелся с Европой, как с «уличной девкой».

Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний, — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что Америка вовсю поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США: от электромобилей до ходовых потребительских товаров. Между тем из-за санкций российский рынок оказался закрыт для Европы, а китайский рынок «наглухо забит» своими товарами, порвать же отношения с «нечистыми на руку» партнерами из США европейским странам сложно по ряду причин.

Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись, как с уличной девкой, — заключил глава Совбеза.

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что США и Европа находятся на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями — только сейчас европейцы поняли, что субсидии получат только американские предприятия и протекционистские меры США в итоге могут привести к торговой войне с Евросоюзом. Между тем исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил, что в самом законодательстве США есть несколько несправедливых положений, нарушающих международные правила.

Также сообщалось, что из-за кризиса, вызванного санкциями на российские энергоносители, некоторые немецкие компании несут огромные убытки и готовы инвестировать средства «хоть куда-нибудь». Перспективными предприятиями для вливания инвестиций могут стать американские компании: по словам автора материала, агрессивные меры поддержки «зеленого бизнеса» в США могут привести к тому, что поток европейских инвестиций сместится в сторону Вашингтона из-за торговой политики «покупай американское».