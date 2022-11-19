Spiegel сообщил о грани торговой войны между Европой и США

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий Spiegel сообщил, что США и Европа находятся на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями. Только сейчас европейцы поняли, что субсидии получат только американские предприятия, утверждается в материале.

США пообещали инвестировать миллиарды в «зеленые» технологии, тем самым провоцируя европейцев. <...> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США, — сказано в публикации немецкого издания.

По мнению автора статьи, протекционистские меры США в итоге могут привести к торговой войне с Евросоюзом. Так, отметил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, в самом законодательстве США есть несколько несправедливых положений, нарушающих международные правила.

Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе, — прокомментировал ситуацию изданию Домбровскис.

Он отметил, что развитие событий не стало неожиданностью для Европы и призвал Вашингтон к переговорам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС, опасаясь возможного дефицита газа зимой, закупили чрезмерное количество голубого топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению цен на газ. Аналитики агентства прогнозируют «ужасные энергетические перспективы» для Европы ввиду сокращения поставок российского газа до 40%, а также резкого роста цен, которые в десять раз опережают свои исторические показатели.