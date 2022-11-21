Politico: Германия нашла способ избежать торговой войны с США Politico: Германия может избежать торговой войны с США через субсидирование компаний

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Германия может пойти на крайние меры, чтобы избежать торговой войны с США, пишет Politico. Вместо открытой тарифной войны с Вашингтоном она может направить государственные средства на то, чтобы вырастить отечественных «зеленых» чемпионов в таких секторах, как солнечные батареи, аккумуляторы и водород.

Имея всего шесть недель, чтобы избежать трансатлантического торгового конфликта из-за «зеленой промышленности», Германия разочарована тем, что Вашингтон не предлагает мирного решения проблемы и все чаще рассматривает такой вариант нарушения табу, как европейские субсидии, — сказано в публикации.

Сообщается, что некоторые немецкие компании из-за кризиса, вызванного санкциями на российские энергоносители, несут огромные убытки и готовы инвестировать средства «хоть куда-нибудь». Перспективными предприятиями для вливания инвестиций могут стать американские компании: по словам автора материала, агрессивные меры поддержки «зеленого бизнеса» в США могут привести к тому, что поток европейских инвестиций сместится в сторону Вашингтона из-за торговой политики «покупай американское».

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что США и Европа находятся на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями. Только сейчас европейцы поняли, что субсидии получат только американские предприятия, и протекционистские меры США в итоге могут привести к торговой войне с Евросоюзом. Между тем исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил, что в самом законодательстве США есть несколько несправедливых положений, нарушающих международные правила.