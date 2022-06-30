«Неудачные и чудовищные»: в Кремле оценили высказывания Джонсона Песков назвал чудовищными высказывания Джонсона

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Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон делает множество различных высказываний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что среди них есть не совсем удачные, очень неудачные, а порой и чудовищные.

Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию, — сказал представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал призыв главы британского правительства к бойкоту саммита G20 в случае приезда на него президента РФ Владимира Путина. Песков добавил, что подобные высказывания на решения Москвы никак не повлияют.

Ранее Джонсон заявил, что спецоперация на Украине не началась бы, будь президент России Владимир Путин женщиной. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности». Жители Соединённого Королевства раскритиковали политика за эти слова. По их мнению, премьер просто спятил.

Российский лидер, в свою очередь, назвал заявление Джонсона не очень корректной ссылкой. Путин напомнил, что в 1982 году Маргарет Тэтчер, возглавлявшая британское правительство, прибегла к военным действиям против Аргентины из-за Фолклендских островов.