«Борис спятил»: британцы «поставили крест» на Джонсоне из-за слов о Путине Читатели Daily Express раскритиковали Джонсона после слов о «маскулинности» Путина

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон безнадежен, написал один из читателей в комментариях к материалу Daily Express с мнением политика о «маскулинности» президента России Владимира Путина в вопросе Украины. Другие читатели также указали на неадекватность суждений британского лидера.

Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен, — написал один из пользователей сети.

Еще одно доказательство того, что Борис спятил, — ответил ему другой.

Другие комментаторы посчитали, что Джонсону стоит обратить внимание на внутренние проблемы страны — внутренние экономические и социальные вопросы, в числе последних была названа потеря авторитета политика в глазах подданных королевства.

Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы: стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы, — указал один из читателей газеты.

Еще несколько пользователей предложили Джонсону представить женщиной президента Украины Владимира Зеленского. Так, читатель Умар Аль-Фарук, заявил, что британский политик допускает ошибки в речи, поэтому эта оговорка не исключение, а размышления об украинском лидере как о девушке «имеет смысл».

Накануне Джонсон заявил, что Путин — это «идеальный пример токсичной маскулинности» в вопросе Украины. По мнению политика, если бы российский лидер был бы женщиной, то спецоперация на Украине не началась бы.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов после этого заявления Джонсона заявил, что британец может считать сам себя женщиной, давая такие комментарии. С другой стороны, парламентарий выразил радость, что премьер-министр так открыто восхищается мужественностью Путина.