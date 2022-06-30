Путин в ответ на слова Джонсона напомнил о ситуации с Тэтчер и Фолклендами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал «не очень корректной ссылкой» слова британского премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине. Российский лидер привел пример из британской истории, напомнив о событиях 1982 года, когда премьер Маргарет Тэтчер прибегла к военным действиям против Аргентины из-за Фолклендских островов, сообщает РИА Новости.

Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что такие действия Лондона обусловлены его «имперскими амбициями».

Ранее стало известно, что сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил: Борису Джонсону не стоит обольщаться по поводу жёсткости политики России под руководством президента-женщины. Член Совфеда напомнил, что в XVIII веке, когда Россией руководили императрицы, курс Москвы отличался целеустремлённостью и решительностью. В качестве примера он привёл присоединение Крыма при Екатерине Великой.