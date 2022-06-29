Джонсона призвали не обольщаться после слов про Путина в образе женщины Сенатор Цеков призвал Джонсона не обольщаться после слов про Путина в образе женщины

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не стоит обольщаться по поводу жесткости политики России под руководством президента-женщины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он вспомнил цитату из поэмы Николая Некрасова «Есть женщины в русских селениях» — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Член Совфеда напомнил, что в XVIII веке, когда Россией руководили императрицы, курс Москвы отличался целеустремлённостью и решительностью. В качестве примера он привёл присоединение Крыма при Екатерине Великой. Таким образом Цеков прокомментировал выступление Джонсона, выразившего уверенность в невозможности начала СВО РФ на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной.

Когда Российской империей руководили женщины в XVIII веке, то политика страны была очень жёсткой, очень целеустремлённой, направленной на укрепление державы, на включение в состав России христианских и древнерусских земель. Тот же самый Крым Екатерина Вторая приняла в состав России почему? Это древняя христианская земля, христианство в Крым пришло ещё в первом тысячелетии. Не надо обольщаться. Русские женщины и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят, это же русское выражение. Пусть не обнадеживаются, — отметил Цеков.

Эксперт добавил, что слова Джонсона идут вразрез с западной либеральной идеологией гендерного равенства, где женщины и мужчины равны. По мнению сенатора, британский политик допустил «абсолютно глупое высказывание».

Если они за гендерное равенство, то какая им разница? Они считают, что у женщин другие способности? Тогда пусть и выступают с этой позиции, что у женщин одни способности, у мужчин — другие. Они, вроде бы, либералы, что же они нарушают свои же принципы? Кого Джонсон своим высказыванием унижает? Мужчин или женщин. Для Британии нет разницы, кто находится у власти, то почему она должна быть в России? Это абсолютно глупое высказывание, как и ряд других выступлений Джонсона, — подытожил Цеков.

Накануне Джонсон заявил, что будь Путин женщиной, то спецоперация РФ на Украине не началась бы. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности».

Ранее британский политик предложил лидерам G7 раздеться, чтобы показать, что политики «круче Путина». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом». На акцию согласилась даже единственная женщина, присутствовавшая на саммите, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.