Небензя заявил о провале попыток Запада изолировать Россию Постпред РФ при ООН Небензя: усилия Запада по «изоляции» России не работают

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились. По словам Небензи, европейские партнеры используют нечестные приемы, чтобы оградить представителей руководства независимых государств от встреч с российскими официальными лицами.

Действительно, коллективный Запад продолжает попытки так называемой «изоляции» России, которые, как показывает практика, не работают. <...> Хотя путем выкручивания рук и откровенного шантажа, включая угрозы прекратить оказание гуманитарной и финансовой помощи тем или иным развивающимся странам, западники пытаются заставить представителей руководства независимых государств отказываться от встреч с российскими официальными лицами, — заявил Небензя.

Постпред также отметил, что на Западе не могут смириться с тем фактом, что «мир не вращается вокруг них, что он не ограничен 50-70 западными странами и их сателлитами».

При этом, по словам постпреда, несмотря на все ограничения, Россия будет принимать участие в международных мероприятиях, и министру иностранных дел Сергею Лаврову продолжают поступать запросы на проведение двусторонних встреч. Небензя отметил, что график Лаврова «будет таким же плотным, как и обычно».

Ранее Небензя сообщил о том, что США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в Неделе высокого уровня сессии 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на Генассамблее ООН получили американские визы для поездки. В министерстве выразили надежду, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы.