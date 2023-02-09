«Не в первый раз»: Песков оценил слова Байдена о главном вызове в лице КНР Песков: США не в первый раз называют Китай главным внешнеполитическим вызовом

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Джо Байден

Руководство США не в первый раз называет Китай главным внешнеполитическим вызовом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, такие приоритеты расставляют американские официальные лица. Так представитель Кремля отреагировал на заявление американского президента Джо Байдена в конгрессе о соперничестве с Китаем.

Надо отметить, что и в концептуальных, таких стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты, — сказал Песков.

Байден 9 февраля пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине. Он отметил, что соответствующая беседа с китайским руководителем произошла минувшим летом. Он добавил, что в результате, несмотря на ожидание Россией поддержки со стороны КНР, ничего подобного не произошло.

Байден также заявил, что США едины в поддержке Украины и Вашингтон продолжит помогать Киеву столько, сколько это будет необходимо. Глава государства добавил, что российская специальная военная операция на Украине стала испытанием на века — как непосредственно для США, так и для всего мира.