Не стать пушечным мясом: в ГД объяснили, для чего нужны критерии годности Депутат Тумусов: критерии годности военных позволяют россиянам «не превратиться в пушечное мясо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Действующие критерии, по которым осуществляется призыв граждан России к военной службе, были созданы для ее эффективного прохождения, рассказал в беседе с «Подъемом» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, эти правила защищают солдат от «превращения в пушечное мясо». Таким образом он ответил на призывы сенатора от Крыма Ольги Ковитиди брать на службу людей с плоскостопием и сколиозом.

Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учётом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно, — поделился депутат.

Он подчеркнул, что обсуждаться в публичном поле могут любые инициативы, однако конечное слово останется за специальной комиссией Минздрава и Минобороны, поскольку критерии годности определены не законом, а совместными нормативно-правовыми актами ведомств.

Ранее Ковитиди заявила, что в России необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва. По ее словам, сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней. Кроме того, она призвала изменить программу подготовки младших офицеров.