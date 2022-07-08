«Не надо на нас шикать»: Рогозин ответил на обвинения NASA Рогозин заявил, что Россия на МКС будет делать то, что посчитает нужным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на нападки NASA из-за того, что Россия якобы использует Международную космическую станцию (МКС) в политических целях, заявил, что российская сторона будет делать на станции все, что посчитает «нужным и полезным». Гендиректор корпорации в своем Telegram-канале переадресовал обвинения Вашингтону, отметив, что именно США «попрали принцип „космос вне политики“», политизировав сотрудничество в данной сфере с помощью санкций.

Не надо на нас шикать и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным, — сказал Рогозин.

Он призвал западных политиков снять санкции, если они хотят нормализовать сотрудничество с Россией в космосе. По его словам, рестрикции, которые перекрыли Москве доступ к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, «душат русский космос — колыбель мировой космонавтики».

Ранее Рогозин заявил, что территория Украины находится под постоянным наблюдением с орбиты. Он пояснил, что спутники ведут съемку в круглосуточном режиме и все снимки передаются в Минобороны РФ. Снимки держатся в секрете по регламентным соображениям и не будут публиковаться до окончания боевых действий, добавил глава Роскосмоса.