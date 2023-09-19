Названа причина жесткой позиции Венгрии, Польши и Словакии по зерну Украины Сенатор Цеков: Польша и Словакия против украинского зерна из-за местных выборов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Польша и Словакия заняли жесткую позицию по поводу поставок украинского зерна из-за надвигающихся выборов в органы власти, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что, кроме защиты внутренних рынков и местного сельского хозяйства, политики в Варшаве и Братиславе пытаются получить как можно больше голосов избирателей, в том числе фермеров.

Член Совфеда добавил, что в Венгрии также выступают против транзита пшеницы из соседнего государства, в том числе на фоне ущемления прав этнических венгров в Закарпатье и близлежащих регионах Украины.

Причитания Польши о любви к Украине разбились о стену реальности. Украина наводнила страну большим объемом своего зерна, с которым Варшава не может конкурировать. У Венгрии всегда особое отношение к Украине из-за ущемления прав венгров в Закарпатье и близлежащих регионах. Словакия, как и Польша, находится в предвыборном периоде, им нужны голоса избирателей, в том числе сельхозпроизводителей. Им плевать на Украину, — отметил Цеков.

По его словам, в ближайшие годы на отношения европейских стран к Украине будут влиять выборы на разных уровнях, а вся демократия в этих странах «заканчивается после выборов».

Еврокомиссия 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины, но обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В Словакии заявили, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Киева продлят до конца 2023 года.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.