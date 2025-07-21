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21 июля 2025 в 17:14

Назван лучший способ путешествовать по России

Депутат Салаева посоветовала россиянам поездки на речном круизном транспорте

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Россиянам следует обратить внимание на поездки на речном круизном транспорте, заявила член ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, для всех очевидно, что российские реки начинают наполняться хорошими современными судами.

И если говорить про тренды, и как советы, наверное, и на этот летний сезон, хочется, конечно, обратить внимание и порекомендовать нашим россиянам межрегиональные поездки на речном круизном транспорте, который сегодня объединяет. Ну что, у нас 90 миллионов россиян живут на берегу реки. Это уже очевидно, что это все близко, востребовано. И если перейти в статистику, в этом году в планах семь тысяч круизных маршрутов по нашим российским рекам, — отметила депутат.

Ранее турэксперт Вениамин Каганов заявил, что в моду входит устойчивый туризм, в котором путешественники заботятся о природе, культурном наследии и развитии локальной экономики. Такой вид отдыха набирает популярность наряду с пляжным и познавательным.

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