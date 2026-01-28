Назван документ, гарантирующий безопасность сделок с недвижимостью

Получение актуальной выписки из Единого государственного реестра недвижимости гарантирует безопасность проведения сделки по покупке квартиры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, этот документ является основным для подтверждения прав собственности и проверки наличия обременений на объект.

Как обезопасить себя при покупке квартиры? Выписка из ЕГРН — это единственный документ, который с 2017 года официально подтверждает право собственности и содержит всю информацию об объекте и его владельце. Важно получить свежую выписку. В ней нужно убедиться, что продавец, с которым вы общаетесь, действительно является собственником, и проверить наличие или отсутствие любых обременений. Стоит обратить внимание, что с марта 2023 года третьи лица не могут получить выписку с персональными данными собственника, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что процесс проверки должен включать в себя тщательную сверку паспортных данных продавца с информацией в правоустанавливающих документах. По его словам, необходимо также удостовериться в действительности самого паспорта через онлайн-сервисы МВД или «Госуслуги». Депутат подчеркнул, что эти действия помогают избежать мошеннических схем.

Также следует оценить финансовое и процессуальное положение продавца. Для этого существуют открытые государственные базы данных. Через сайт ФССП можно проверить, не является ли продавец должником по исполнительным производствам, что может привести к аресту квартиры уже после сделки, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в России может превышать его реальную себестоимость почти в четыре раза. По его словам, основная прибыль от такого завышения цен достается крупным строительным компаниям и банкам.