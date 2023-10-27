Назначен новый главком ВКС России Генерал Афзалов назначен новым главнокомандующим ВКС России

Фото: МО РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов

Новым главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, указано на сайте Минобороны РФ. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами, — указано в анкете военного на сайте ведомства.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года в Крыму. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени маршала авиации Савицкого, Военную академию противовоздушной обороны и Военную академию Генштаба ВС России. С 1989 года проходил службу на разных должностях, в 2010–2012 годах командовал бригадой оперативно-стратегического командования Воздушно-космической обороны, в 2017 году стал командующим объединением ВВС и ПВО ВВО, в 2018 году был назначен на должность начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВКС.

Участник боевых действий. Афзалов имеет ряд наград, в том числе ордена «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени.

Афзалов сменил на посту главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, который был освобожден от должности 22 августа. Тогда же Афзалов был назначен временно исполняющим обязанности главкома. Перед этим его уже назначали на аналогичную должность в 2022 году, в том же году Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.