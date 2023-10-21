Кто такой генерал Афзалов, который занял место Суровикина, кем командовал

Фото: МО РФ

Генерал Виктор Афзалов

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо генерала армии Сергея Суровикина. Что о нем известно?

Кто такой генерал Афзалов, где учился

Генерал-полковник Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году он окончил Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году — Военный университет ПВО (ныне — Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского), в 2010 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Свою карьеру Афзалов начал с должности руководителя расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО. Летом 2017 года указом президента России был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. Примерно через год получил назначение на должность начальника Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России — первого заместителя главнокомандующего ВКС РФ.

В 2022 году Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России. В том же году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. В августе 2023 года он снова был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России.

Что известно о Суровикине, где он сейчас

Сергей Суровикин 22 августа ушел в отставку с поста главнокомандующего ВКС РФ. С этого момента временно исполняющим обязанности главкома назначили Афзалова. Генерал редко появляется на публике. Последний раз его видели вместе с семьей в одном из подмосковных храмов, сообщало издание «Новые известия». Суровикин отказался общаться с журналистами, но заявил, что продолжает «служить Отечеству».

15 сентября военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал фото генерала из Алжира.

«Генерал Суровикин и другие представители Министерства обороны в Алжире», — подписал фотографию Рожин.

Африканист, бывший военный переводчик Андрей Есипов в беседе с NEWS.ru объяснил, что Алжир является одним из ключевых покупателей российского вооружения, потому поездка генерала Сергея Суровикина в африканскую республику вполне объяснима.

«Естественно, он приехал не подменять Министерство иностранных дел, а обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества. Как известно, Алжир — один из крупнейших покупателей наших вооружений. Кроме того, Алжир граничит с Нигером, при этом никак не заинтересован в том, чтобы на его южных границах начиналась какая-то боевая операция. Во-первых, это риски для стабильности самого государства, во-вторых, возможные потоки беженцев», — рассказал эксперт.

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