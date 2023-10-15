Ройзман ответил на слухи о том, что Суровикин — его брат Ройзман заявил, что не может подтвердить родство с Суровикиным

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в беседе с 74.ru не смог подтвердить слухи о своем родстве с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее информацию о том, что политик является троюродным братом военного, распространили некоторые Telegram-каналы.

По словам Ройзмана, уже несколько СМИ обратились к нему за комментарием на эту тему, однако ему нечего сказать. Он отметил, что в распространяемых сообщениях идет речь о родстве с Суровикиным по материнской линии. Бывший мэр Екатеринбурга рассказал, что позвонил маминой родне в деревню, однако там о такой фамилии не слышали.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фото Суровикина и рассказал, что генерал в настоящее время находится за границей. Минобороны РФ эти данные не подтвердило. Позднее стало известно, что он ездил в Алжир. Африканист Андрей Есипов заявил, что Алжир является одним из ключевых покупателей российского вооружения, потому поездка генерала Суровикина в африканскую республику вполне объяснима.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящейся попытке мятежа ЧВК «Вагнер» и даже помогал «оркестру» в конце июня текущего года. Официального подтверждения этих данных не было.