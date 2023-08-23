В чем причина отставки генерала Суровикина Что случилось с одним из самых популярных генералов российской армии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Похоже, наконец, разрешилась загадка ухода в тень еще вчера самого популярного в медийном плане генерала российской армии — командующего ВКС Сергея Суровикина. Как сообщают СМИ, генерал армии отправлен в отставку со своего поста. Назначен и.о. командующего — генерал Виктор Афзалов, а сам Суровикин после кратковременного отпуска останется в распоряжении Минобороны. Что на практике, скорее всего, может означать уход с военной службы.

Ошибка медийной политики

С самого начала нашей СВО было замечено, что в медийном плане при освещении боевых действий акцент делается на ратной работе рядового или младшего офицерского состава. Долгое время даже не звучали имена командующих. Парадокс заключался в том, что имена первых конкретных генералов зазвучали после их критики со стороны того же Рамзана Кадырова и ряда других политиков.

Известный же по успешным операциям в Сирии Сергей Суровикин вышел на первый план в непростой момент СВО, когда пришлось провести «перегруппировку сил» под Харьковом и возникла угроза для наших сил в самом Херсоне, отрезанном от войскового снабжения. Тогда-то все обратили внимание на данное Суровикиным интервью, в котором он предрек необходимость тяжелого решения — ухода из Херсона. Но эвакуация личного состава на другой берег Днепра прошла успешно, фактически без потерь.

И в результате после этого эпизода было снято табу на освещение деятельности руководства военной операцией. Сражаются солдаты, а ответственность лежит на генералах. Так, например, созданные впоследствии три рубежа обороны, о которые ломает зубы украинский «контрнаступ», даже получили неофициальное название «Линии Суровикина». Потому-то уход в тень такого генерала вызвал недоумение и породил многочисленные догадки.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Раньше эту должность занимал генерал Сергей Суровикин, но о его местонахождении ничего не известно уже почти два месяца

В мятеже ли дело

Естественно, после столь широкого освещения деятельности Сергея Суровикина было трудно объяснить его вероятную опалу. Правда, было замечено, что после стабилизации фронта общее командование силами опять перешло от Суровикина к начальнику Генштаба Герасимову. Между тем многочисленные источники наперебой сообщали, что генерал не арестован, а находится как бы в изоляции, где его опрашивают. Однако, учитывая, что исчезновение Суровикина по времени совпало с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», аналитики связали эти события. Так сказать, сложили два и два. Предположили, что генерал то ли выразил сочувствие так называемому «маршу справедливости», то ли якобы не проявил должной решимости к его купированию. Притом, что подобные претензии можно было бы высказать многим людям с большими звездами.

Тем не менее хорошие рабочие отношения Сергея Суровикина и Евгения Пригожина не были большим секретом. Ведь во многом активное участие «музыкантов» в боях за Бахмут-Артемовск позволило выиграть время для строительства нынешних оборонительных рубежей. Публично генерал выступление вагнеровцев осудил, но многое для общественности до сих пор остается в области догадок.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Есть ли будущее у боевого генерала

В какой-то момент СВО возникли предположения, что между руководством Генштаба и рядом военнослужащих возникают разногласия по поводу форм и методов продолжения боевых действий. И это не удивительно. Поскольку во многом армии пришлось перестраиваться буквально с колес, меняя тактику, осваивая новые виды вооружений. В результате последовала череда отставок и перемещений. По неподтвержденной информации, командующий 58-й армией генерал Иван Попов был направлен продолжать службу на нашу базу в Сирию.

Ясно, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили поддержку руководства страны, поскольку таких коней на переправе не меняют. Никаких расколов в армии допускать нельзя. Видимо, и в этом в том числе и заключается одно из объяснений отстранения Суровикина.

Но, как говорится, и великого Суворова оправляли в ссылку в деревню, а потом император Павел сам его просил «идти спасать царей» в Италию.

Да и неприятное послевкусие осталось от яростного соперничества в соцсетях по поводу того, кто первым сообщил о подписании приказа по Суровикину. В борьбу активно включился даже внесенный Минюстом РФ в список иноагентов Венедиктов, похваляющийся своей сохраняющейся осведомленностью. Может, не надо было делать тайны из, судя по всему, давно обсуждавшегося решения?