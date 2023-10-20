Назначен новый главнокомандующий ВКС России вместо Суровикина РИАН: вместо Суровикина пост главнокомандующего ВКС России займет Афзалов

Главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. До этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин.

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности, — уточнил собеседник.

Сергей Суровикин 23 августа ушел в отставку с поста главнокомандующего ВКС РФ. С этого момента временно исполняющим обязанности главкома назначили Афзалова.