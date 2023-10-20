Главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. До этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин.
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности, — уточнил собеседник.
Сергей Суровикин 23 августа ушел в отставку с поста главнокомандующего ВКС РФ. С этого момента временно исполняющим обязанности главкома назначили Афзалова.