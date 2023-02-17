Генерал армии Лапин ушел в отставку

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Александр Лапин

Генерал-полковник ВС РФ Александр Лапин ушел в отставку, следует из данных ЕГРЮЛ и базы «Спарк». Пост командующего Центральным военным округом занял 47-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. В Минобороны пока не подтвердили отставку Лапина.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом, — говорится в сообщении.

О назначении Мордвичева в январе заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами, — написал парламентарий на своем сайте.

Мордвичев ранее командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Лапина, руководившего обороной Красного Лимана. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие.

Кадыров добавил, что Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам отсиживался в Луганске. Глава Чечни назвал военачальника бездарем и обвинил в кумовстве.